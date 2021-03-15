Герой программы — 51-летний Сергей из Киевской области. Он женат, вместе с любимой воспитывает 17-летнего сына. Но тридцать лет его мучают угрызения совести: мужчина предполагает, что у него есть еще один сын от первого брака. В начале Сергей не признавал ребенка, потому что подозревал жену в изменах. Но с каждым днем все больше сомневался, думая, что мог сделать роковую ошибку, отказавшись от родного ребенка. Проект «Таємниці ДНК» поможет Сергею разыскать сына и сделать тест ДНК.

В 7 выпуске программы «Таємниці ДНК»-3 вы узнаете:

Что стало причиной сомнений Сергея?

Какими подробностями предыдущего брака поделится мужчина?

Что о его прошлом станет известно в студии проекта?

И действительно ли у Сергея есть еще дети от прошлого брака?

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Не пропустите уже завтра, 16 марта, в 19:00 7 выпуск программы «Таємниці ДНК»-3 на телеканале СТБ.



Video: «Таємниці ДНК»: что покажет генетический тест в 7 выпуске 3 сезона? 16 марта 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 7 выпуск 3 сезона. Чем удивит 7 выпуск Таємниці ДНК 3 от 16.03.2021 - смотрите в анонсе

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