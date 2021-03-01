40-річний Володимир з Чернівецької області проживає з дружиною Уляною і виховує 8 дітей. Він завжди мріяв про велику та міцну сім’ю, адже його батьки ніколи не проявляли до нього особливої любові. Та кілька місяців тому все стало зрозуміло, коли його мати Марія ошелешила зізнанням: 40 років тому вона наважилася на злочин і викрала його в іншої породіллі. Не пропустіть 5 випуск 3 сезону проєкту «Таємниці ДНК» уже завтра, 2 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Незважаючи на благання Влодимира розповісти більше про біологічну матір, Марія відмовилася давати будь-яку інформацію. Ба більше, почала заплутувати його. Маючи величезне бажання знайти рідну кров, чоловік провів власне розслідування. За кілька місяців пошуків він вийшов на ймовірну матір Варвару з Молдови.

Що вдасться дізнатися команді проєкту «Таємниці ДНК»?

Які приголомшливі подробиці стануть відомі просто в студії програми?

І що покаже тест ДНК з жінкою, яка все своє життя живе зі страшним болем?

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Не пропустіть у вівторок, 2 березня, о 19:00 5 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: Що покаже генетичний тест у 5 випуску 3 сезону? 2 березня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 5 випуск 3 сезону. Чим здивує 5 випуск Таємниці ДНК 3 від 02.03.2021 - дивіться в анонсі

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