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«Таємниці ДНК»: Что покажет генетический тест в 5 выпуске 3 сезона?

01.03.2021

40-летний Владимир из Черновицкой области проживает с женой Ульяной и воспитывает 8 детей. Он всегда мечтал о большой и крепкой семье, ведь его родители никогда не проявляли к нему особой любви. И несколько месяцев назад все стало понятно, когда его мать Мария ошеломила признанием: 40 лет назад она решилась на преступление и похитила его у другой роженицы. Не пропустите 5 выпуск 3 сезона проекта «Таємниці ДНК» уже завтра, 2 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

Несмотря на мольбы Владимира рассказать больше о биологической матери, Мария отказалась давать какую-либо информацию. Более того, начала запутывать его. Имея огромное желание найти родную кровь, мужчина провел собственное расследование. Спустя несколько месяцев поисков он вышел на вероятную мать Варвару из Молдовы.

  • Что удастся узнать команде проекта «Таємниці ДНК»?
  • Какие шокирующие подробности станут известны прямо в студии программы?
  • И что покажет тест ДНК с женщиной, которая всю свою жизнь живет со страшной болью?

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Не пропустите во вторник, 2 марта, в 19:00 5 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: Что покажет генетический тест в 5 выпуске 3 сезона?

2 марта 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 5 выпуск 3 сезона. Чем удивит 5 выпуск Таємниці ДНК 3 от 02.03.2021 - смотрите в анонсе

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