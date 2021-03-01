40-летний Владимир из Черновицкой области проживает с женой Ульяной и воспитывает 8 детей. Он всегда мечтал о большой и крепкой семье, ведь его родители никогда не проявляли к нему особой любви. И несколько месяцев назад все стало понятно, когда его мать Мария ошеломила признанием: 40 лет назад она решилась на преступление и похитила его у другой роженицы. Не пропустите 5 выпуск 3 сезона проекта «Таємниці ДНК» уже завтра, 2 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

Несмотря на мольбы Владимира рассказать больше о биологической матери, Мария отказалась давать какую-либо информацию. Более того, начала запутывать его. Имея огромное желание найти родную кровь, мужчина провел собственное расследование. Спустя несколько месяцев поисков он вышел на вероятную мать Варвару из Молдовы.

Что удастся узнать команде проекта «Таємниці ДНК»?

Какие шокирующие подробности станут известны прямо в студии программы?

И что покажет тест ДНК с женщиной, которая всю свою жизнь живет со страшной болью?

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Не пропустите во вторник, 2 марта, в 19:00 5 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: Что покажет генетический тест в 5 выпуске 3 сезона? 2 марта 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 5 выпуск 3 сезона. Чем удивит 5 выпуск Таємниці ДНК 3 от 02.03.2021 - смотрите в анонсе

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