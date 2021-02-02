2 лютого 2021 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Таємниці ДНК» на чолі з незмінною ведучою Тетяною Висоцькою. У студії з’являться нові герої, які намагатимуться дізнатися правду, знайти близьких або встановити родинні зв’язки. Не пропустіть щовівторка о 19:00 на телеканалі СТБ нові випуски ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Команда проєкту береться за нові історії і пошуки. Випуски, які не залишать байдужим нікого, вийдуть в ефір телеканалу СТБ вже 2 лютого. Герої студії зможуть розставити всі крапки над «і» за допомогою генетичного тесту. Ба більше, ми побачимо історії, які не обійшлися без двох, трьох і більше тестів ДНК! Заплутані сімейні драми, таємниці або ворог у вигляді втрачених зв’язків, — усе це часом стає між близькими і рідними. У 3 сезоні команда проєкту «Таємниці ДНК» допоможе дати вичерпну відповідь кожному гостю. І все це за допомогою їхніх ДНК!

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Не пропустіть 2 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ 3 сезон програми «Таємниці ДНК»!

Video: «Таємниці ДНК»: дата старту 3 сезону Коли Таємниці ДНК 3 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон на СТБ

Video: «Таємниці ДНК»: дата старту 3 сезону Коли Таємниці ДНК 3 сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Вже відома дата старту ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон на СТБ

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