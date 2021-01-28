Уже 2 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 3 сезону проєкту «Таємниці ДНК». Програма, у якій розставити всі крапки над «i» у зворушливих історіях героїв, а також врятувати і возз’єднати втрачені зв’язки рідних здатний генетичний тест. Що чекає на глядачів у 1 випуску прийдешньої прем’єри? Читайте коментарі керівниці проєкту Юлії Руднікової та ведучої Тетяни Висоцької.

Кожна історія проєкту — це справжнє розслідування, яке триває кілька місяців. Часом здається, що так просто взяти ДНК-проби і порівняти їх з іншою людиною. Однак усьому дійству передують довгі розслідування, пошуки і вивчення архівів. У команді працюють справжні професіонали, які готові, не гірше за детективів, шукати зачіпки там, де їх, здавалося б, немає.

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Перший випуск 3 сезону програми «Таємниці ДНК» обіцяє бути не менш емоційним і несподіваним.

«Ця програма повалила мене в шок. У “Таємницях ДНК” за всю історію проєкту команді, експертам і ведучій ще не було настільки складно під час зйомок. Плакали всі. Те, що ми там почули, не вкладається в голові досі», — розповідає про першу програму керівниця проєкту Юлія Руднікова.

«Перші історії нового сезону ”Таємниць ДНК” мене приголомшили! Здавалося б, герої прийшли з одним, зрозумілим для нашого формату програми, питанням. Але все щоразу проходить інакше. На те у нас і соціально-психологічне шоу-реаліті — ніхто насправді не знає, чим можуть закінчитися баталії на майданчику або пошук загальних дотиків і компромісів», — ділиться враженнями від історій нового сезону ведуча Тетяна Висоцька.

Не пропустіть 2 лютого на СТБ 1 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-3! Вмикайте телеканал СТБ о 19:00.

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