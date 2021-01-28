Уже 2 февраля на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона проекта «Таємниці ДНК». Программа, в которой расставить все точки над «i» в волнующих историях героев, а также спасти и воссоединить утерянные связи родных способен генетический тест. Что ждет зрителей в 1 выпуске грядущей премьеры? Читайте комментарии руководителя проекта Юлии Рудниковой и ведущей Татьяны Высоцкой.

Каждая история в проекте — это настоящее расследование, которое длится несколько месяцев. Порой кажется, что так просто взять днк-пробы и сравнить их с другим человеком. Однако всему действию предшествуют долгие расследования, поиски и изучение архивов. В команде работают настоящие профессионалы, которые готовы наряду с детективами искать зацепки там, где их, казалось бы, нет.

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Первый выпуск 3 сезона программы «Таємниці ДНК» обещает быть не менее эмоциональным и неожиданным.

«Эта программа повергла меня в шок. В “Таємницях ДНК” за всю историю проекта команде, экспертам и ведущей еще не было настолько сложно во время съемок. Плакали все. То, что мы там услышали, не укладывается в голове до сих пор», – рассказывает о первой программе руководитель проекта Юлия Рудникова.

«Первые истории нового сезона “Таємниць ДНК” меня ошеломили! Казалось бы, герои пришли с одним, понятным для нашего формата программы, вопросом. Но все каждый раз проходит иначе. На то у нас и социально-психологическое шоу-реалити – никто на самом деле не знает, чем могут закончиться баталии на площадке или поиск общих прикосновений и компромиссов», – делится впечатлениями от историй нового сезона ведущая Татьяна Высоцкая.

Не пропустите 2 февраля на СТБ 1 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-3! Включайте телеканал СТБ в 19:00.



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