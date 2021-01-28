2 февраля в эфире СТБ стартует 3 сезон проекта «Таємниці ДНК» во главе с Татьяной Высоцкой. Каждый вторник в 19:00 вы станете свидетелями душещипательных и волнующих историй, точки над «і» в которых расставит генетический тест. Не пропустите 1 выпуск программы «Таємниці ДНК»-3 уже 2 февраля в 19:00 на телеканале СТБ!

32-летняя Наталья имеет троих детей от разных браков: Карину, Дениса и Диану. Женщина находится в конфликте со вторым мужем и его семьей, которые не признают за родного 8-летнего Дениса. Они подозревают Наталью в измене. Это дискредитирует ее в глазах нынешнего мужа, и женщина решила обратиться за помощью в проект «Таємниці ДНК», чтобы установить отцовство. Но в процессе расследования команда выяснит совершенно другой мотив Натальи. Для чего ей тест ДНК: спасти свою честь или сына?

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Смотрите во вторник, 2 февраля, в 19:00 в эфире телеканала СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: Какие результаты покажет тест ДНК в 1 выпуске 3 сезона? 2 февраля 2021 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 1 выпуск 3 сезона. Чем удивит 1 выпуск Таємниці ДНК 3 от 02.02.2021 - смотрите в анонсе

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