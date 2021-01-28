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«Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 1 випуску 3 сезону?

28.01.2021

2 лютого в ефірі СТБ стартує 3 сезон проєкту «Таємниці ДНК» на чолі з Тетяною Висоцькою. Щовівторка о 19:00 ви станете свідками жалісливих і хвилюючих історій, крапки над «і» в яких розставить генетичний тест. Не пропустіть 1 випуск програми «Таємниці ДНК»-3 вже 2 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ!

32-річна Наталя має трьох дітей від різних шлюбів: Карину, Дениса і Діану. Жінка перебуває в конфлікті з другим чоловіком і його родиною, які не визнають за рідного 8-річного Дениса. Вони підозрюють Наталю в зраді. Це дискредитує її в очах нинішнього чоловіка, і жінка вирішила звернутися по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК», щоб встановити батьківство. Однак у процесі розслідування команда з’ясує зовсім інший мотив Наталії. Навіщо їй тест ДНК: врятувати свою честь чи сина?

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Дивіться у вівторок, 2 лютого, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: Які результати покаже тест ДНК у 1 випуску 3 сезону?

2 лютого 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 1 випуск 3 сезону. Чим здивує 1 випуск Таємниці ДНК 3 від 02.02.2021 - дивіться в анонсі

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