Тетяна Висоцька розказала більше про проєкт «Таємниці ДНК» і 3 сезон

Уже сьогодні на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 3 сезону проєкту «Таємниці ДНК», аналогів якому немає на українському телебаченні. Заплутані долі, складні питання і сумніви, пошуки рідних та возз’єднання доль, — усе це відбувається щоразу в студії «Таємниці ДНК». Ведуча програми Тетяна Висоцька розповіла трішки більше про проєкт, а також про прийдешній 3 сезон.

Ви неодноразово особисто допомагали гостям програми. Що вас мотивує щоразу?

Зламані долі. Безпорадність не може залишити байдужою, а тим більше, коли це стосується дітей. Усе просто — материнське серце не витримує.

Уже низка випусків позаду. Здавалося, почули і побачили багато. Проте чи є речі, які вас не перестають дивувати?

Більше скажу — я дивуюся щопрограми. Тому, що люди виробляють зі своїм життям, або їхній жорстокості, ліні, пристосуванству чи навпаки — благородству і щирості. Гама емоцій на нашій програмі реально нескінченна!

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У кожному випуску простежується ваша неймовірна підтримка гостей. Чи траплялися ситуації, коли навіть після вимкнення камер ви залишалися в студії, щоб морально підтримати героїв?

Так, звичайно! Іноді підходжу, аби обійняти і підтримати, підтримати словом — люди ж розуміють, що це лише від мене як від людини і без камер, підтримка, коли вона справжня, всім нам потрібна.

Чи бувають дні, коли вам доводиться працювати на двох знімальних майданчиках протягом одного дня?

На щастя, ні. Ми підлаштовуємо графіки так, щоб збігів не було. Запис однієї програми «Таємниці ДНК» з гримом і дорогою — це 7—9 годин. На «Вікна» я теж приходжу на другу годину дня, щоб готувати тексти, анонси на 17:30. І вже після випуску о 22:00 виходжу з офісу о 23 годині. Тож фізично би пазл не склався. І взагалі — змилуйтесь! (Сміється. — Прим. ред.).

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Чого очікувати глядачам від 3 сезону?

Коло наших тем ширшає, недарма ми соціально-психологічне реаліті. Мені здається, що ми зараз, як кажуть про підрослих пташенят, стаємо на крило. Тож попереду ще чимало нових вершин, звершень і шансів — я в цьому певна!

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