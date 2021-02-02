Уже сегодня на телеканале СТБ состоится премьера 3 сезона проекта «Таємниці ДНК», аналогов которому нет на украинском телевидении. Запутанные судьбы, сложные вопросы и сомнения, поиски родных и воссоединение судеб, — все это происходит каждый раз в студии «Таємниці ДНК». Ведущая программы Татьяна Высоцкая рассказала немного больше о проекте, а также о грядущем 3 сезоне.

Вы неоднократно лично помогали гостям программы. Что вас мотивирует каждый раз?

Сломанные судьбы. Беспомощность не может оставить равнодушным, а тем более, когда это касается детей. Все просто — материнское сердце не выдерживает.

Уже ряд выпусков позади. Казалось, услышали и увидели многое. Однако есть ли вещи, которые вас не перестают удивлять?

Больше скажу — я удивляюсь каждую программу. Тому, что люди вытворяют со своей жизнью, или их жестокости, лени, приспособленчеству или наоборот — благородству и искренности. Гамма эмоций на нашей программе реально бесконечна!

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В каждом выпуске прослеживается ваша невероятная поддержка гостей. Случались ли ситуации, когда даже после выключения камер вы оставались в студии, чтобы морально поддержать героев?

Да, конечно! Иногда подхожу, чтобы обнять и поддержать, поддержать словом — люди же понимают, что это только от меня как от человека и без камер поддержка. Когда поддержка настоящая, она всем нам нужна.

Бывают ли дни, когда вам приходится работать на двух съемочных площадках в течение одного дня?

К счастью, нет. Мы подстраиваем графики так, чтобы совпадений не было. Запись одной программы «Таємниці ДНК» с гримом и дорогой — это 7—9 часов. На «Вікна» я тоже прихожу на два часа дня, чтобы готовить тексты, новости на 17:30. И уже после выпуска в 22:00 выхожу из офиса в 23 часа. Поэтому физически бы пазл не сложился. И вообще — смилуйтесь! (Смеется. — Прим. ред.).

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Чего ожидать зрителям от 3 сезона?

Круг наших тем расширяется, недаром мы социально-психологическое реалити. Мне кажется, что мы сейчас, как говорят о подросших птенцах, становимся на крыло. Поэтому впереди еще немало новых вершин, свершений и шансов — я в этом уверена!

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