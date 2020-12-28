Головне передноворічне бажання у шістьох дітей зі Львівської області — провести тест ДНК зі своїм батьком Михайлом. Ще недавно в їхньому спільному домі панували мир і любов, але кілька років тому Михайло почав ображати дружину і казати дітям, що вони йому нерідні! Їхнє життя перетворилося на суцільні конфлікти і погрози, тому пів року тому вони з матір’ю втекли у старенький холодний будинок за тисячу кілометрів! Більше — у 23 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2!

Михайло не спілкується з сім’єю і не переймається їхнім життя. Діти неодноразово дивилися проєкт «Таємниці ДНК» і впевнені, що лише він може їм допомогти заспокоїти батька і переконати, що мама його не зраджувала. Яким буде результат ДНК-тесту на батьківство і як це вплине на шістьох дітей?

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Не пропустіть уже завтра, 29 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ 23 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 23 випуску 2 сезону? 29 грудня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 23 випуск 2 сезону. Чим здивує 23 випуск Таємниці ДНК від 29.12.2020 - дивіться в анонсі

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