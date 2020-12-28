Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 23 випуску 2 сезону?

28.12.2020

Головне передноворічне бажання у шістьох дітей зі Львівської області — провести тест ДНК зі своїм батьком Михайлом. Ще недавно в їхньому спільному домі панували мир і любов, але кілька років тому Михайло почав ображати дружину і казати дітям, що вони йому нерідні! Їхнє життя перетворилося на суцільні конфлікти і погрози, тому пів року тому вони з матір’ю втекли у старенький холодний будинок за тисячу кілометрів! Більше — у 23 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2!

Михайло не спілкується з сім’єю і не переймається їхнім життя. Діти неодноразово дивилися проєкт «Таємниці ДНК» і впевнені, що лише він може їм допомогти заспокоїти батька і переконати, що мама його не зраджувала. Яким буде результат ДНК-тесту на батьківство і як це вплине на шістьох дітей?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2: У 22 випуску чоловік доводив, що є батьком трьох дітей

Не пропустіть уже завтра, 29 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ 23 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 23 випуску 2 сезону?

29 грудня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 23 випуск 2 сезону. Чим здивує 23 випуск Таємниці ДНК від 29.12.2020 - дивіться в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати