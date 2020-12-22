До студії «Таємниці ДНК» прийшов чоловік, який сподівався повернути дружину, та довести своє батьківство, щоб забрати донечок із притулку. Він стверджує, що студія ток-шоу та тест ДНК — чи не єдиний спосіб відстояти своє право виховувати дітей.

27-річного Ростислава в рідному селі усі знають як трудівника-тракториста та багатодітного батька. Чоловік жаліється, що після народження першої доньки дружина Юлія почала зраджувати. А нещодавно вона остаточно покинула його заради коханця Володимира. За словами Ростика, дітей забрали соціальні служби через конфлікт подружжя. Юля наполягає, що він не зможе забрати до себе дітей, адже вони не від нього. І тому чоловік прагнув довести своє батьківство за допомогою теста ДНК.

Серед ймовірних чотирьох біологічних батьків Ростислав назвав навіть вітчима своєї дружини. У свою чергу дружина Юля пояснює, що дійсно почала зраджувати, тому що Ростик її довів безпідставними ревнощами. Жінка стверджує, що зараз почувається щасливою, позбавившись знущань та побиттів чоловіка-тирана. Факт бійок у родині підтвердив і сам герой програми.

Після тривалого обміну претензіями один до одного, вже колишні чоловік та дружина дізналися, що за результатами тестів ДНК усі три дівчинки є доньками Ростислава на 99,9%. На жаль, Тетяна Висоцька разом із експертами встановила, що за цілий рік ані мати з батьком, ані інші родичі жодного разу не навідали дівчаток у притулку. Навіть за два тижні після зйомок проєкту Юля так і не приїхала до дітей. А Ростислав привіз подарунки, втім через карантинні обмеження побачитися з малими не зміг. Чоловік присягнувся, що домагатиметься батьківства через суд.

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