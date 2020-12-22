В студию «Таємниці ДНК» пришел мужчина, который надеялся вернуть жену, и доказать свое отцовство, чтобы забрать дочерей из приюта. Он утверждает, что студия ток-шоу и тест ДНК — едва ли не единственный способ отстоять свое право воспитывать детей.

27-летнего Ростислава в родном селе все знают как труженика-тракториста и многодетного отца. Мужчина жалуется, что после рождения первой дочери жена Юлия начала изменять. А недавно она окончательно покинула его ради любовника Владимира. По словам Ростика, детей забрали социальные службы из-за конфликта супругов. Юля настаивает, что он не сможет забрать к себе детей, ведь они не от него. И поэтому мужчина стремился доказать свое отцовство с помощью теста ДНК.

Среди вероятных четырех биологических отцов Ростислав назвал даже отчима своей жены. В свою очередь жена Юля объясняет, что действительно начала изменять, потому что Ростик ее довел безосновательной ревностью. Женщина утверждает, что сейчас чувствует себя счастливой, избавившись издевательств и избиений мужа-тирана. Факт драк в семье подтвердил и сам герой программы.

После длительного обмена претензиями друг к другу, уже бывшие супруги узнали, что по результатам тестов ДНК все три девочки являются дочерьми Ростислава на 99,9%. К сожалению, Татьяна Высоцкая вместе с экспертами установила, что за целый год ни мать с отцом, ни другие родственники ни разу не посетили девочек в приюте. Даже через две недели после съемок проекта Юля так и не приехала к детям. А Ростислав привез подарки, впрочем из-за карантина увидеться с малышками не смог. Мужчина поклялся, что будет добиваться отцовства через суд.

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