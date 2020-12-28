Главное предновогоднее желание у шестерых детей из Львовской области — провести тест ДНК со своим отцом Михаилом. Еще недавно в их общем доме царили мир и любовь, но несколько лет назад Михаил начал обижать супругу и говорить детям, что они ему неродные! Их жизнь превратилась в сплошные конфликты и угрозы, поэтому полгода назад они с матерью сбежали в старенький холодный дом за тысячу километров! Больше — в 23 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2!

Михаил не общается с семьей и не беспокоится об их жизни. Дети не единожды смотрели проект «Таємниці ДНК» и уверены, что лишь он может им помочь успокоить отца и убедить, что мама ему не изменяла. Каким будет результат ДНК-теста на отцовство и как это повлияет на шестерых детей?

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Не пропустите уже завтра, 29 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ 23 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2!



Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 23 выпуске 2 сезона? 29 декабря 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 23 выпуск 2 сезона. Чем удивит 23 выпуск Таємниці ДНК от 29.12.2020 - смотрите в анонсе

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