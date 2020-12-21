У 22 випуску програми «Таємниці ДНК» ведуча Тетяна Висоцька разом із командою допоможе дізнатися правду багатодітному батьку Ростиславу. Перш ніж почати боротися за невдалий шлюб і опікунство, чоловік хоче пройти тест ДНК. Чи справді дружина йому зраджувала, дізнаємося у 22 випуску «Таємниці ДНК» вже завтра, 22 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

27-річного Ростислава в рідному селі знають усі. Він не тільки трудівник-тракторист, але і багатодітний батько. З матір’ю його дочок, Юлею, у них все починалося дуже романтично. Чоловік упевнений, їхня сім’я могла бути найщасливішою, якби не постійні зради коханої. За словами Ростислава, після народження першої дитини Юля почала шукати кохання на стороні! Довгі роки чоловік закривав очі на невірність Юлі, адже шалено її кохав. Але недавно Юлія поїхала від нього до коханця Володимира, а дочок залишила на свою матір. Через непорозуміння дітей забрали соцслужби! Перед тим, як почати боротися за кохану і чотирьох дочок, Ростислав просить зробити тест ДНК, щоб переконатися в своєму батьківстві. Після всього, що сталося, чоловік підозрює в батьківстві своїх дітей відразу чотирьох чоловіків, серед яких і вітчим Юлі! Мати дівчаток переконує, що ніколи не зраджувала чоловікові! Більш того, вона тікала з будинку в надії врятуватися від чоловіка-тирана, який піднімав на неї руку через шалені ревнощі. Відкрити правду зможе лише тест ДНК!

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Дізнайтеся в 22 випуску програми «Таємниці ДНК»-2 вже завтра, 22 грудня, о 19:00 на СТБ!

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