В 22 выпуске программы «Таємниці ДНК» ведущая Татьяна Высоцкая вместе с командой поможет узнать правду многодетному отцу Ростиславу. Прежде чем начать бороться за неудавшийся брак и опекунство, мужчина хочет пройти тест ДНК. Действительно ли жена ему изменяла, узнаем уже завтра, 22 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ.

27-летнего Ростислава в родном селе знают все. Он не только труженик-тракторист, но и многодетный отец. С матерью его дочерей, Юлей, у них все начиналось очень романтично. Мужчина уверен, их семья могла быть самой счастливой, если бы не постоянные измены возлюбленной. По словам Ростислава, после рождения первого ребенка Юля начала искать любовь на стороне! Долгие годы мужчина закрывал глаза на неверность Юли, ведь безумно ее любил, но недавно произошло ужасное… Юлия уехала от него к любовнику Владимиру, а дочерей оставила на свою мать. Из-за недоразумения детей забрали соцслужбы! Перед тем, как начать бороться за возлюбленную и четверых дочерей, Ростислав просит сделать тест ДНК, чтобы убедиться в своем отцовстве. После всего произошедшего мужчина подозревает в отцовстве своих детей сразу четырех мужчин, среди которых и отчим Юли! Мать девочек убеждает, что никогда не изменяла мужу! Более того, она сбегала из дома в надежде спастись от мужа-тирана, который поднимал на нее руку из-за неистовой ревности. Открыть правду сможет лишь тест ДНК!

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Узнайте в 22 выпуске программы «Таємниці ДНК»-2 уже завтра, 22 декабря, в 19:00 на СТБ!

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