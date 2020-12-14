«Таємниці ДНК»-2: Розв’язка історії пошуків Андрія вже у 21 випуску
14.12.2020
У попередньому випуску проєкту «Таємниці ДНК» історія Андрія, який у свої 40 років двічі сирота, приголомшила всю країну. Біологічна мати відмовилася від нього при народженні, а в юнацькому віці він залишився й без прийомних батьків. Зараз у чоловіка є все, про що він колись мріяв: своя міцна сім’я, успішний бізнес і навіть власний благодійний фонд. Але думка про знайомство з рідною матір’ю не полишає його ні на хвилину. Команда проєкту провела масштабне розслідування і готова показати продовження історії вже завтра, 15 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!
Андрій зустрінеться з потенційними родичами — батьком і братом-близнюком. Та чи будуть вони рідними по крові — відповість тест ДНК. Фінал випуску стане одним з найнесподіваніших та найемоційніших за всю історію проєкту!