В предыдущем выпуске проекта «Таємниці ДНК» история Андрея, который в свои 40 лет дважды сирота, потрясла всю страну. Биологическая мать отказалась от него при рождении, а в юношеском возрасте он лишился и приемных родителей. Сейчас у мужчины есть все, о чем он когда-то мечтал: своя крепкая семья, успешный бизнес и даже собственный благотворительный фонд. Но мысль о знакомстве с родной матерью не покидает его ни на минуту. Команда проекта провела масштабное расследование и готова показать продолжение истории уже завтра, 15 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!

Андрей встретится с потенциальными родственниками – отцом и братом-близнецом. Но окажутся ли они родными по крови – ответит тест ДНК. Финал выпуска станет одним из самых неожиданных и эмоциональных за всю историю проекта!

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Video: «Таємниці ДНК»-2: Развязка истории поисков Андрея уже в 21 выпуске 15 декабря 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 21 выпуск 2 сезона. Чем удивит 21 выпуск Таємниці ДНК от 15.12.2020 - смотрите в анонсе

Не пропустите 21 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2 уже завтра, 15 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!

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