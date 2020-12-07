У 20 випуску в студії програми «Таємниці ДНК» допоможуть дізнатися правду 40-річному Андрію, який двічі сирота. Біологічна мати відмовилася від нього при народженні, а в юнацькому віці він втратив і названих батьків. Зараз у чоловіка є все, про що він колись мріяв: своя міцна сім’я, успішний бізнес і навіть власний благодійний фонд, ― але думка про знайомство з рідною матір’ю не полишає його ні на хвилину. Більше — дізнайтеся завтра, 8 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

23 роки Андрій шукав матір самостійно, задіявши всі зв’язки і можливості. Йому вдалося з’ясувати, як звати біологічну маму, і навіть більше — знайти чотирьох жінок з таким самим ім’ям і прізвищем. Та всі вони стверджують, що не можуть бути йому рідними. З останньою надією по допомогу Андрій звернувся на проєкт «Таємниці ДНК». Команда провела власне розслідування, яке тривало 9 місяців. Журналісти побували в кількох країнах, опрацювали купу архівних матеріалів, і все для того, щоб допомогти Андрієві почути головну відповідь у своєму житті. Чи вдасться відшукати біологічну сім’ю героя?

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Дізнайтеся в 20 випуску програми «Таємниці ДНК»-2 вже завтра, 8 грудня, о 19:00 на СТБ!



Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 20 випуску 2 сезону? 08 грудня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 20 випуск 2 сезону. Чим здивує 20 випуск Таємниці ДНК від 08.12.2020 - дивіться в анонсі

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