В 20 выпуске в студии программы «Таємниці ДНК» помогут узнать правду 40-летнему Андрею, который дважды сирота. Биологическая мать отказалась от него при рождении, а в юношеском возрасте он лишился и приемных родителей. Сейчас у мужчины есть все, о чем он когда-то мечтал: своя крепкая семья, успешный бизнес и даже собственный благотворительный фонд, ― но мысль о знакомстве с родной матерью не покидает его ни на минуту. Больше — узнайте завтра, 8 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!

23 года Андрей искал мать самостоятельно, задействовав все связи и возможности. Ему удалось выяснить, как зовут биологическую маму, и даже больше ― найти четырех женщин с таким же именем и фамилией. Но все они утверждают, что не могут быть ему родными. В последней надежде на помощь Андрей обратился на проект «Таємниці ДНК». Команда провела собственное расследование, которое длилось 9 месяцев. Журналисты побывали в нескольких странах, обработали множество архивных материалов, и все для того, чтобы помочь Андрею услышать главный ответ в своей жизни. Получится ли отыскать биологическую семью героя?

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Узнайте в 20 выпуске программы «Таємниці ДНК»-2 уже завтра, 8 декабря, в 19:00 на СТБ!

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