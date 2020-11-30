30-річна Галина виховує сімох дітей. Зовсім скоро вона стане мамою ввосьме. Галина — мати-одиначка, адже, на жаль, сім’я з жодним з батьків її дітей не склалася. Та особисте життя хвилює героїню набагато менше, ніж благополуччя і здоров’я її малюків. Зі сльозами на очах Галина просить про допомогу 3-річному синові Григорію, у якого з народження проблеми з серцем. Які результати покаже генетичний тест і навіщо він Галині ― дізнайтеся в 19 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 вже завтра, 1 грудня!

Дитині необхідна дорога операція, яку мати оплатити не в змозі, а батько хлопчика допомагати відмовляється, адже впевнений, що це не його син. За словами чоловіка, він пішов від Галини задовго до народження Грицька, крім того, у Галі були постійні зв’язки з одруженими чоловіками і вона і сама не знає, хто батько не тільки Гриші, а й інших дітей! Відкрити правду, яка може врятувати життя маленькому хлопчикові, допоможе лише тест ДНК!

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Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 19 випуску 2 сезону? 01 грудня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 19 випуск 2 сезону. Чим здивує 19 випуск Таємниці ДНК від 01.12.2020 - дивіться в анонсі

Не пропустіть уже завтра, 1 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ 19 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2!

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