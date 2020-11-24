18-річна Яна мріє, що під вінець її поведе рідний батько. Адже доки вона не зустріла коханого Ігоря, дівчина жила в тортурах. Бабуся ставилася жахливо. Тож щодня Яна мріяла скоріше подорослішати і створити власну сім’ю. А тим часом взялася шукати рідного батька. Мама Оксана про нього нічого не розповідала. Проте Яна дізналася, що 18 років тому в її матері були стосунки одночасно з двома чоловіками — Едуардом та Миколою. Знайшовши їх через соцмережі, дівчина отримала різні відповіді. Правду з’ясували у студії проєкту «Таємниці ДНК»-2.

Яна розповіла, що бажає носити прізвище рідного батька, тож прагне віднайти рідну кров. Зробити це самостійно складно, адже в матері було багато чоловіків на той момент. Тож точно стверджувати, хто батько, неможливо. У свідоцтві вказано, що тато Едуард. А от сусіди подейкували, що на Миколу дівчинка більше схожа. Двоє чоловіків на момент народження Яни жили в одному селі.

Наразі мати не займається донькою, адже позбавлена батьківських прав. Під час телефонної розмови жінка категорично відмовилася їхати до студії, мовляв, у неї є інша сім’я. Про дитинство Яна згадує зі сльозами на очах. Мати била її, а з нею і її коханець.

Тож коли життя обернулося так, що Яна почала жити зі своїм хлопцем Ігорем, вона взялася за пошуки батька. Вийшовши на Едуарда, дівчина почула відмову. Мовляв, у них не може бути кровного зв’язку. Журналістам чоловік також відмовився давати генетичні зразки. А от його мати Людмила погодилася пройти тест ДНК і приїхала до студії. Проте з єдиною метою — заперечити всі чутки. Імовірна бабуся розповіла, що її син жив з Оксаною. Проте у чесність і вірність невістки не вірила. Тож одного дня посприяла тому, що Оксана забрала Яну і пішла з хати.

До студії приїхав і Микола — другий імовірний батько Яни. Він одружений, має доньку. Матір Яни згадує з болем, адже дуже її кохав попри постійні зради. Жінка пішла від нього до Едуарда, а через кілька днів дізналася, що вагітна. Та Микола зазначив, що готовий надолужити згаяне, якщо Яна його дочка.

Та аби розставити всі крапки над «і», Тетяна Висоцька відкрила результати тестів ДНК. Імовірність того, що батько Яни Едуард, склала 99,9%. А от імовірність батьківства Миколи склала 0%. Така новина дуже засмутила дівчину, адже ніхто з родини Едуарда не погодився на подальше спілкування.

Проте після випуску, якщо рідний батько відмовився від Яни, то Микола запропонував свою підтримку. Чоловік так розчулився, що погодився підтримувати взаємини з дівчиною і повести її під вінець.

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