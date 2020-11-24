18-летняя Яна мечтает, что под венец ее поведет родной отец. Ведь пока она не встретила любимого Игоря, девушка жила в муках. Бабушка относилась ужасно. Поэтому ежедневно Яна мечтала скорее повзрослеть и создать собственную семью. А тем временем принялась искать родного отца. Мать Оксана о нем ничего не рассказывала. Но Яна узнала, что 18 лет назад у ее нее были отношения одновременно с двумя мужчинами — Эдуардом и Николаем. Найдя их через соцсети, девушка получила разные ответы. Правду выяснили в студии проекта «Таємниці ДНК»-2.

Яна рассказала, что желает носить фамилию родного отца, поэтому стремится отыскать родную кровь. Сделать это самостоятельно сложно, ведь у матери было много мужчин на тот момент. Поэтому точно утверждать, кто отец, невозможно. В свидетельстве указано, что папа Эдуард. А вот соседи поговаривали, что на Николая девочка более похожа. Двое мужчин на момент рождения Яны жили в одном селе.

Сейчас мать не занимается дочерью, ведь лишена родительских прав. Во время телефонного разговора женщина категорически отказалась ехать в студию, мол, у нее есть другая семья. О детстве Яна вспоминает со слезами на глазах. Мать била ее, а с ней и ее любовник.

Поэтому когда жизнь повернулась так, что Яна начала жить со своим парнем Игорем, она взялась за поиски отца. Выйдя на Эдуарда, девушка услышала отказ. Мол, у них не может быть кровной связи. Журналистам мужчина также отказался давать генетические образцы. А вот его мать Людмила решила пройти тест ДНК и приехала в студию. Но с единственной целью опровергнуть все разговоры. Предполагаемая бабушка рассказала, что ее сын жил с Оксаной. Однако в честность и верность невестки не ​​верила. Поэтому однажды поспособствовала тому, что Оксана забрала Яну и ушла из дома.

В студию приехал и Николай — второй вероятный отец Яны. От женат, имеет дочь. Мать Яны вспоминает с болью, ведь очень ее любил, несмотря на постоянные измены. Женщина ушла от него к Эдуарду, а через несколько дней узнала, что беременна. Но Николай отметил, что готов наверстать упущенное, если Яна его дочь.

И чтобы расставить все точки над «і», Татьяна Высоцкая открыла результаты тестов ДНК. Вероятность того, что отец Яны Эдуард, составила 99,9%. А вот вероятность отцовства Николая составила 0%. Такая новость очень расстроила девушку, ведь никто из семьи Эдуарда не согласился на дальнейшее общение.

Однако после выпуска, если родной отец отказался от Яны, то Николай предложил свою поддержку. Мужчина так растрогался, что согласился поддерживать отношения с девушкой и повести ее под венец.

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