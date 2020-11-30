30-летняя Галина воспитывает семерых детей. Совсем скоро она станет мамой в восьмой раз. Галина ― мать-одиночка, ведь, к сожалению, семья ни с одним из отцов ее детей не сложилась. Но личная жизнь волнует героиню намного меньше, чем благополучие и здоровье ее малышей. Со слезами на глазах Галина просит о помощи 3-летнему сыну Грише, у которого с рождения проблемы с сердцем. Какие результаты покажет генетический тест и зачем он Галине ― узнайте в 19 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 уже завтра, 1 декабря!

Ребенку необходима дорогостоящая операция, которую мать оплатить не в состоянии, а отец мальчика помогать отказывается, ведь уверен, что это не его сын. По словам мужчины, он ушел от Галины задолго до рождения Гриши, кроме того, у Гали были постоянные связи с женатыми мужчинами и она и сама не знает, кто отец не только Гриши, но и остальных детей! Открыть правду, которая может спасти жизнь маленькому мальчику, поможет лишь тест ДНК!

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Не пропустите уже завтра, 1 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ 19 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2!

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