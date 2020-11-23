«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 18 випуску 2 сезону?
23.11.2020
У 18 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся нову історію про життя самотньої дівчини. 18-річна Яна завжди відчувала себе сиротою. Ледве не з пелюшок дівчинку виховувала її сувора бабуся, адже рідна мати Яни будувала нове життя в сусідньому селі. Дівчина зізнається, що головна мрія для неї зараз — створити власну щасливу сім’ю. А ще — побачити на своєму весіллі рідного батька і налагодити з ним стосунки. Більше — дивіться завтра, 24 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!
У 18 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви також дізнаєтесь:
Як Яна з’ясувала, що перед її народженням у матері був зв’язок з двома чоловіками?
Чому дівчина так ніколи й не бачила їх?
Що вони відповіли їй у соціальних мережах?
Невже обидва запевняють, що ніхто з них не може бути батьком Яни?