У 18 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся нову історію про життя самотньої дівчини. 18-річна Яна завжди відчувала себе сиротою. Ледве не з пелюшок дівчинку виховувала її сувора бабуся, адже рідна мати Яни будувала нове життя в сусідньому селі. Дівчина зізнається, що головна мрія для неї зараз — створити власну щасливу сім’ю. А ще — побачити на своєму весіллі рідного батька і налагодити з ним стосунки. Більше — дивіться завтра, 24 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 18 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви також дізнаєтесь:

Як Яна з’ясувала, що перед її народженням у матері був зв’язок з двома чоловіками?

Чому дівчина так ніколи й не бачила їх?

Що вони відповіли їй у соціальних мережах?

Невже обидва запевняють, що ніхто з них не може бути батьком Яни?

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Остання надія дівчини — ток-шоу «Таємниці ДНК». Дивіться 18 випуск цього вівторка, 24 листопада, на телеканалі СТБ!

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