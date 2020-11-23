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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 18 випуску 2 сезону?

23.11.2020

У 18 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся нову історію про життя самотньої дівчини. 18-річна Яна завжди відчувала себе сиротою. Ледве не з пелюшок дівчинку виховувала її сувора бабуся, адже рідна мати Яни будувала нове життя в сусідньому селі. Дівчина зізнається, що головна мрія для неї зараз — створити власну щасливу сім’ю. А ще — побачити на своєму весіллі рідного батька і налагодити з ним стосунки. Більше — дивіться завтра, 24 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!

татьяна высоцкая

У 18 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви також дізнаєтесь:

  • Як Яна з’ясувала, що перед її народженням у матері був зв’язок з двома чоловіками?
  • Чому дівчина так ніколи й не бачила їх?
  • Що вони відповіли їй у соціальних мережах?
  • Невже обидва запевняють, що ніхто з них не може бути батьком Яни?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 17 випуск: Зворушлива і приголомшлива зустріч матері та доньки

Остання надія дівчини — ток-шоу «Таємниці ДНК». Дивіться 18 випуск цього вівторка, 24 листопада, на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 18 випуску 2 сезону?

18 листопада 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 18 випуск 2 сезону. Чим здивує 18 випуск Таємниці ДНК від 24.11.2020 - дивіться в анонсі

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