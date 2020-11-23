«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 18 выпуске 2 сезона?
23.11.2020
В 18 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете новую историю о жизни одинокой девушки. 18-летняя Яна всегда чувствовала себя сиротой. Чуть ли не с пеленок девочку воспитывала ее строгая бабушка, ведь родная мать Яны строила новую жизнь в соседнем селе. Девушка признается, что главная мечта для нее сейчас ― создать собственную счастливую семью. А еще ― увидеть на своей свадьбе родного отца и наладить с ним отношения. Больше — смотрите завтра, 24 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ!
В 18 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы также узнаете:
- Как Яна выяснила, что перед ее рождением у матери была связь с двумя мужчинами?
- Почему девушка так никогда и не видела их?
- Что они ответили ей в социальных сетях?
- Неужели оба уверяют, что никто из них не может быть отцом Яны?
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Последняя надежда девушки ― ток-шоу «Таємниці ДНК». Смотрите 18 выпуск в этот вторник, 24 ноября, на телеканале СТБ!
Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 18 выпуске 2 сезона?
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