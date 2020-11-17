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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 17 випуску 2 сезону?

17.11.2020

Уже сьогодні, 17 листопада, на телеканалі СТБ вийде новий випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2. 25-річна Альбіна — щаслива дружина і мама двох хлопчиків. Бажання віддати все найкраще дітям у неї з самого дитинства, адже вона ніколи не знала материнської любові. Усе тепло і ласку їй давала бабуся, яка і сьогодні допомагає Альбіні. Про матір дівчина згадує з жахом: до останнього подиху вона знущалася над дочкою, била її та жорстоко карала. Жінка померла 17 років тому від отруєння. Нещодавно Альбіна зрозуміла, що могло стати причиною жорстокого поводження матері: від сусідів вона дізналася, що її вдочерили.

таємниці днк

У 17 випуску стане відомо, що Альбіна дізналася нещодавно про справжні причини відмови біологічної матері. Щоб нарешті розшукати батьків, дівчина просить допомогти проєкт «Таємниці ДНК». Команда провела унікальне розслідування і знайшла потенційну маму Альбіни, але жодних документів, які б підтверджували цей факт, немає. Крім того, жінка запевняє, що шукати її можуть лише далекі родичі.

  • Хто ця жінка Альбіні?
  • Чи вийде розшукати її кровних рідних?
  • Якими будуть результати тесту ДНК?

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Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 17 випуску 2 сезону?

17 листопада 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 17 випуск 2 сезону. Чим здивує 17 випуск Таємниці ДНК від 17.11.2020 - дивіться в анонсі

Не пропустіть 17 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2 вже сьогодні, 17 листопада, на телеканалі СТБ о 19:00!

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