Уже сегодня, 17 ноября, на телеканале СТБ выйдет новый выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2. 25-летняя Альбина ― счастливая жена и мама двоих мальчиков. Желание отдать все лучшее детям у нее с самого детства, ведь она никогда не знала материнской любви. Все тепло и ласку ей давала бабушка, которая и сегодня помогает Альбине. Про мать девушка вспоминает с ужасом: до последнего вздоха она издевалась над дочерью, била ее и жестоко наказывала. Женщина умерла 17 лет назад от отравления. Недавно Альбина поняла, что могло стать причиной жестокого обращения матери: от соседей она узнала, что ее удочерили.

В 17 выпуске станет известно, что Альбина узнала совсем недавно об истинных причинах отказа биологической матери. Чтобы наконец разыскать настоящих родителей, девушка просит помочь проект «Таємниці ДНК». Команда провела уникальное расследование и нашла потенциальную маму Альбины, но никаких документов, подтверждающих этот факт, нет. Кроме того, женщина уверяет, что искать ее могут лишь дальние родственники.

Кто эта женщина Альбине?

Получится ли отыскать ее кровных родных?

Какими будут результаты теста ДНК?

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Не пропустите 17 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2 уже сегодня, 17 ноября, на телеканале СТБ в 19:00!

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