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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 17 выпуске 2 сезона?

17.11.2020

Уже сегодня, 17 ноября, на телеканале СТБ выйдет новый выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2. 25-летняя Альбина ― счастливая жена и мама двоих мальчиков. Желание отдать все лучшее детям у нее с самого детства, ведь она никогда не знала материнской любви. Все тепло и ласку ей давала бабушка, которая и сегодня помогает Альбине. Про мать девушка вспоминает с ужасом: до последнего вздоха она издевалась над дочерью, била ее и жестоко наказывала. Женщина умерла 17 лет назад от отравления. Недавно Альбина поняла, что могло стать причиной жестокого обращения матери: от соседей она узнала, что ее удочерили.   

таємниці днк

В 17 выпуске станет известно, что Альбина узнала совсем недавно об истинных причинах отказа биологической матери. Чтобы наконец разыскать настоящих родителей, девушка просит помочь проект «Таємниці ДНК». Команда провела уникальное расследование и нашла потенциальную маму Альбины, но никаких документов, подтверждающих этот факт, нет. Кроме того, женщина уверяет, что искать ее могут лишь дальние родственники. 

  • Кто эта женщина Альбине? 
  • Получится ли отыскать ее кровных родных?
  • Какими будут результаты теста ДНК? 

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Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 17 выпуске 2 сезона?

17 ноября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 17 выпуск 2 сезона. Чем удивит 17 выпуск Таємниці ДНК от 17.11.2020 - смотрите в анонсе

Не пропустите 17 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2 уже сегодня, 17 ноября, на телеканале СТБ в 19:00!   

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