Надія працює по 16 годин на день, щоб заробити на лікування важкохворого молодшого брата, адже рідний батько відрікся від хлопчика. Максиму 7 років, він дуже допитливий і активний, але досі не розмовляє. 4 роки тому лікарі діагностували в нього аутизм. Незважаючи на важку роботу жінок у родині, грошей на лікування не вистачає. За їхніми словами, рідний батько хлопчика, дізнавшись про діагноз сина, пішов із сім’ї, заявивши, що Максим не від нього! Більше — в 16 випуску 2 сезону «Таємниці ДНК».

У 16 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся:

Чи є в Олександра — ймовірного батька Максима — вагомі підстави сумніватися у своєму батьківстві?

Невже батько хлопчика — Володимир, перший чоловік Анни, з яким жінка досі перебуває у шлюбі і на якого Максим неймовірно схожий?

Що покаже результат тесту ДНК?

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Істину дізнайтеся у 16 випуску проєкту «Таємниці ДНК» від 10 листопада. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 уже завтра!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 16 випуску 2 сезону? 10 листопада 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 16 випуск 2 сезону. Чим здивує 16 випуск Таємниці ДНК від 10.11.2020 - дивіться в анонсі

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