«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 16 выпуске 2 сезона?
09.11.2020
Надежда работает по 16 часов в день, чтобы заработать на лечение тяжелобольного младшего брата, ведь родной отец отрекся от мальчика. Максиму 7 лет, он очень любознательный и активный, но до сих пор не разговаривает. 4 года назад врачи диагностировали у него аутизм. Несмотря на тяжелую работу женщин в семье, денег на лечение не хватает. По их словам, родной отец мальчика, узнав о диагнозе сына, ушел из семьи, заявив, что Максим не от него! Больше — в 16 выпуске 2 сезона «Таємниці ДНК».
В 16 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете:
- Есть ли у Александра — вероятно отца Максима — веские основания сомневаться в своем отцовстве?
- Неужели отец мальчика ― Владимир, первый муж Анны, с которым женщина до сих пор состоит в браке и на которого Максим невероятно похож?
- Что покажет результат теста ДНК?
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Истину узнайте в 16 выпуске проекта «Таємниці ДНК» от 10 ноября. Включайте телеканал СТБ в 19:00 уже завтра!
Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 16 выпуске 2 сезона?
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