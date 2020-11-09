Надежда работает по 16 часов в день, чтобы заработать на лечение тяжелобольного младшего брата, ведь родной отец отрекся от мальчика. Максиму 7 лет, он очень любознательный и активный, но до сих пор не разговаривает. 4 года назад врачи диагностировали у него аутизм. Несмотря на тяжелую работу женщин в семье, денег на лечение не хватает. По их словам, родной отец мальчика, узнав о диагнозе сына, ушел из семьи, заявив, что Максим не от него! Больше — в 16 выпуске 2 сезона «Таємниці ДНК».

В 16 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете:

Есть ли у Александра — вероятно отца Максима — веские основания сомневаться в своем отцовстве?

Неужели отец мальчика ― Владимир, первый муж Анны, с которым женщина до сих пор состоит в браке и на которого Максим невероятно похож?

Что покажет результат теста ДНК?

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-2: в 15 выпуске нашли родных сестер

Истину узнайте в 16 выпуске проекта «Таємниці ДНК» от 10 ноября. Включайте телеканал СТБ в 19:00 уже завтра!

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 16 выпуске 2 сезона? 10 ноября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 16 выпуск 2 сезона. Чем удивит 16 выпуск Таємниці ДНК от 10.11.2020 - смотрите в анонсе

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ