38-річна Валентина від народження не знала батьківської любові і ніколи не бачила біологічних маму і тата. Вона народилася з важким діагнозом, але, незважаючи на прогнози лікарів, вижила і вирушила жити в прийомну сім’ю. Зараз жінка вже і сама мама двох дітей. Валентина працює медсестрою в пологовому будинку і часто думає про те, чому біологічні батьки відмовилися від неї. Героїня впевнена, що її сім’я живе неподалік, адже її часто плутають з іншого, схожою на неї жінкою. Більше дивіться завтра, 3 листопада, в 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2.

У 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви також дізнаєтесь:

Як Валентина шукала самостійно місце проживання рідних?

Чому пошуки не дали результатів?

Як команда проєкту вийшла на слід імовірних родичів?

І чи вдалося Валентині реалізувати мрію всього свого життя?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 14 випуск: результати генетичного тесту на етнічне походження та родинний зв’язок

Не пропустіть уже завтра, 3 листопада, новий випуск програми «Таємниці ДНК»-2 о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 15 випуску 2 сезону? 3 листопада 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 15 випуск 2 сезону. Чим здивує 15 випуск Таємниці ДНК від 03.11.2020 - дивіться в анонсі

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