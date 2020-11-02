«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 15 випуску 2 сезону?
38-річна Валентина від народження не знала батьківської любові і ніколи не бачила біологічних маму і тата. Вона народилася з важким діагнозом, але, незважаючи на прогнози лікарів, вижила і вирушила жити в прийомну сім’ю. Зараз жінка вже і сама мама двох дітей. Валентина працює медсестрою в пологовому будинку і часто думає про те, чому біологічні батьки відмовилися від неї. Героїня впевнена, що її сім’я живе неподалік, адже її часто плутають з іншого, схожою на неї жінкою. Більше дивіться завтра, 3 листопада, в 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2.
У 15 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви також дізнаєтесь:
- Як Валентина шукала самостійно місце проживання рідних?
- Чому пошуки не дали результатів?
- Як команда проєкту вийшла на слід імовірних родичів?
- І чи вдалося Валентині реалізувати мрію всього свого життя?
Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 14 випуск: результати генетичного тесту на етнічне походження та родинний зв’язок
Не пропустіть уже завтра, 3 листопада, новий випуск програми «Таємниці ДНК»-2 о 19:00 на телеканалі СТБ!