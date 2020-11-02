«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 15 выпуске 2 сезона?
38-летняя Валентина с рождения не знала родительской любви и никогда не видела биологических маму и папу. Она родилась с тяжелым диагнозом, но, несмотря на прогнозы врачей, выжила и отправилась жить в приемную семью. Сейчас женщина уже и сама мама двоих детей. Валентина работает медсестрой в роддоме и часто думает над тем, почему биологические родители отказались от нее. Героиня уверена, что ее семья живет неподалеку, ведь ее часто путают с другой, похожей на нее женщиной. Больше смотрите завтра, 3 ноября, в 15 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2.
В 15 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы также узнаете:
- Как Валентина искала самостоятельно место проживания родных?
- Почему поиски не дали результатов?
- Как команда проекта вышла на след вероятных родственников?
- И удалось ли Валентине реализовать мечту всей своей жизни?
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Не пропустите уже завтра, 3 ноября, новый выпуск программы «Таємниці ДНК»-2 в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 15 выпуске 2 сезона?
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