38-летняя Валентина с рождения не знала родительской любви и никогда не видела биологических маму и папу. Она родилась с тяжелым диагнозом, но, несмотря на прогнозы врачей, выжила и отправилась жить в приемную семью. Сейчас женщина уже и сама мама двоих детей. Валентина работает медсестрой в роддоме и часто думает над тем, почему биологические родители отказались от нее. Героиня уверена, что ее семья живет неподалеку, ведь ее часто путают с другой, похожей на нее женщиной. Больше смотрите завтра, 3 ноября, в 15 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2.

В 15 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы также узнаете:

Как Валентина искала самостоятельно место проживания родных?

Почему поиски не дали результатов?

Как команда проекта вышла на след вероятных родственников?

И удалось ли Валентине реализовать мечту всей своей жизни?

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Не пропустите уже завтра, 3 ноября, новый выпуск программы «Таємниці ДНК»-2 в 19:00 на телеканале СТБ!



Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 15 выпуске 2 сезона? 3 ноября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 15 выпуск 2 сезона. Чем удивит 15 выпуск Таємниці ДНК от 03.11.2020 - смотрите в анонсе

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