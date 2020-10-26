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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 14 випуску 2 сезону?

26.10.2020

30-річний Едуард не знає ні своєї національності, ні віку, ні справжнього імені. Чоловік не пам’ятає своїх батьків, лише те, що 5-річним хлопчиком називав себе Едо і завдяки небайдужості чужих людей потрапив до лікарні з проблемами зі здоров’ям. Тривалий час він перебував у лікарні, там же познайомився з бабусею Анною. Жінка відвідувала його приблизно 10 років — привозила гостинці і навіть забирала з інтернату в гості до себе. Але потім раптово зникла. Найбільше Едуард мріє дізнатися, хто він насправді, і розшукати хоч когось із рідних. Не пропустіть 14 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2 вже завтра, 27 жовтня, на телеканалі СТБ!

У 14 випуску програми «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся:

  • Хто для Едуарда бабуся Аня — добра знайома чи родичка?
  • Хто його справжні батьки?
  • Що покаже тест ДНК на етнічне походження?

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Проєкт проводив журналістське розслідування пів року! Просто в студії тест ДНК розкриє істину, яку герой шукав усе життя.

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 14 випуску 2 сезону?

27 жовтня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 14 випуск 2 сезону. Чим здивує 14 випуск Таємниці ДНК від 27.10.2020 - дивіться в анонсі

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