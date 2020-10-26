30-летний Эдуард не знает ни своей национальности, ни возраста, ни настоящего имени. Мужчина не помнит своих родителей, лишь то, что 5-летним мальчиком называл себя Эдо и благодаря небезразличию чужих людей попал в больницу с проблемами со здоровьем. Длительное время он находился в больнице, там же познакомился с бабушкой Анной. Женщина навещала его около 10 лет – привозила гостинцы и даже забирала из интерната в гости к себе. Но потом внезапно исчезла. Больше всего Эдуард мечтает узнать, кто он на самом деле, и разыскать хоть кого-то из родных. Не пропустите 14 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2 уже завтра, 27 октября, на телеканале СТБ!

В 14 выпуске программы «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете:

Кто для Эдо бабушка Аня – добрая знакомая или родственница?

Кто его настоящие родители?

Что покажет тест ДНК на этническое происхождение?

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Проект проводил журналистское расследование полгода! Прямо в студии тест ДНК раскроет истину, которую герой искал всю жизнь.

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 14 выпуске 2 сезона? 27 октября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 14 выпуск 2 сезона. Чем удивит 14 выпуск Таємниці ДНК от 27.10.2020 - смотрите в анонсе

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