У 13 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 в студії вирішать тривалу проблему, яка не дає життя Світлані. 39-річна жінка вже два роки сама виховує двох дітей! Зі сльозами на очах вона розповідає, що кохання всього її життя, чоловіка Михайла, відбила коханка. Вона запевнила чоловіка, що сини не рідні йому по крові! Поринувши з головою в новий роман, Михайло геть забув про дітей і вже 2 роки з ними не спілкується. Більше — дивіться завтра, 20 жовтня, у 13 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2.

У 13 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви також дізнаєтеся:

Чому Михайло вирішив не допомагати дітям фінансово?

Невже Світлані не вдається отримати гроші від колишнього чоловіка навіть на лікування старшого сина?

Що стало причиною сумнівів у батьківстві Михайла?

Якою виявиться правда?

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Істину відкриє тест ДНК! Не пропустіть 13 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2 на телеканалі СТБ!



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