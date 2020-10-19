В 13 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 в студии разрешат давнюю проблему, которая не дает жизни Светлане. 39-летняя женщина уже два года сама воспитывает двоих детей! Со слезами на глазах она рассказывает, что любовь всей её жизни, мужа Михаила, увела из семьи любовница. Она внушила мужчине, что сыновья не родные ему по крови! Погрузившись с головой в новый роман, Михаил напрочь забыл о детях и уже 2 года с ними не общается. Больше — смотрите завтра, 20 октября, в 13 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2.

В 13 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы также узнате:

Почему Михаил решил не помогать детям финансово?

Неужели Светлане не удается получить деньги от бывшего мужа даже на лечение старшего сына?

Что стало причиной сомнений в отцовстве Михаила?

Какой окажется правда?

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Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 13 выпуске 2 сезона? 20 октября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 13 выпуск 2 сезона. Чем удивит 13 выпуск Таємниці ДНК от 20.10.2020 - смотрите в анонсе

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