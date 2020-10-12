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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 12 випуску 2 сезону?

12.10.2020

Нова історія проєкту «Таємниці ДНК»-2 допоможе героям дізнатися відповідь на головне запитання в їхньому житті! Ревнощі, недовіра і підозри в зрадах часом бувають абсолютно безпідставні. Однак що робити, якщо є причини сумніватися? У 12 випуску проєкту «Таємниці ДНК» генетичний тест розставить усі крапки над «і». Дивіться вже завтра, 13 жовтня, о 19:00 новий випуск на телеканалі СТБ!

27-річна Альона — щаслива мати трьох дітей.  Донечку Злату і двох синів — 4-річного Артема і 9-річного Максима — дівчина народила від різних шлюбів. Зараз Альона має стосунки з третім чоловіком. За словами дівчини, сімейну ідилію затьмарюють лише безпідставні домисли попереднього і нинішнього чоловіків про батьківство — вони сумніваються, чи справді виховують своїх дітей. Обидва чоловіки запевняють, що для їхніх підозр є вагомі причини!

  • Що змушує чоловіків сумніватися в чесності Альони?
  • Які шокуючі подробиці особистого життя з’ясуються в студії?
  • Якою виявиться правда?
  • Що Альона приховувала від усіх своїх чоловіків?

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Розставити все на свої місця зможе лише тест ДНК! Не пропустіть уже завтра 12 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 12 випуску 2 сезону?

13 жовтня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 12 випуск 2 сезону. Чим здивує 12 випуск Таємниці ДНК від 13.10.2020 - дивіться в анонсі

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