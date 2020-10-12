Новая история проекта «Таємниці ДНК»-2 поможет героям узнать ответ на главный вопрос их жизни! Ревность, недоверие и подозрения в изменах порой бывают абсолютно беспочвенны. Однако что делать, если есть причины сомневаться? В 12 выпуске проекта «Таємниці ДНК» генетический тест расставит все точки над «і». Смотрите уже завтра, 13 октября, в 19:00 новый выпуск на телеканале СТБ!

27-летняя Алёна – счастливая мать троих детей. Доченьку Злату и двоих сыновей – 4-летнего Артема и 9-летнего Максима – девушка родила от разных браков. Сейчас Алёна состоит в отношениях с третьим супругом. По словам девушки, семейную идиллию омрачают лишь беспочвенные домыслы предыдущего и нынешнего супругов об отцовстве – мужчины сомневаются, действительно ли они воспитывают своих детей. Оба уверяют, что для их подозрений есть весомые причины!

Что заставляет мужчин сомневаться в честности Алёны?

Какие шокирующие подробности личной жизни выяснятся в студии?

Какой окажется правда?

Что Алёна скрывала от всех своих мужчин?

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Расставить все по своим местам сможет лишь тест ДНК! Не пропустите уже завтра 12 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2!

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 12 выпуске 2 сезона? 13 октября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 12 выпуск 2 сезона. Чем удивит 12 выпуск Таємниці ДНК от 13.10.2020 - смотрите в анонсе

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