Новая история проекта «Таємниці ДНК»-2 ― об измученной обидами и обвинениями 15-летней девочке. Родная бабушка не признает ее роднёй, ибо считает, что Надя и ее брат Толя нагуляны. Со слезами на глазах девочка терпит стыд перед друзьями и селом, ведь родственница оскорбляет их публично. Сама бабушка на 100% уверена, что ее невестка Светлана изменяла мужу. Поэтому, чтобы успокоить и бабушку, и все село, Надя приехала в студию проекта «Таємниці ДНК». Больше — в материале.

В студии ток-шоу «Таємниці ДНК» Надежда рассказала, что бабушка имеет в общей сложности 12 внуков. Всех любит и о каждом заботится. А вот к ней и Толе относится совсем по-другому.

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Соседка семьи также поделилась, что видела, как пожилая женщина била беременную Светлану. У свекрови с невесткой очень плохие отношения ещё с самого их знакомства. Однако причин для избиения и оскорбительных слов нет никаких.

Когда-то бабушка настраивала и сына против жены. Но потом Анатолий понял, что это клевета. В студии родители Нади объяснили, что не могут защитить дочь, ведь бабушка довольно агрессивная и хватается за тяжёлые и острые предметы сразу, как только они переступают порог ее дома.

Также выяснились новые причины, почему в семье никто не верит в честность Светланы. Виктор и Сергей — братья Анатолия — приехали в студию. Они рассказали, мол Светлана делала часто аборты, у нее было много мужчин и она сбегала из дома. Более того, нашли семью, на кого похожи Надя и Толя.

Наконец и сама бабушка приехала в студию. Женщина рассказала, что Светлана приворожила мужа. Более того, были случаи, когда она ловила на горячем невестку, когда та вступала в интим с другим.

В это не поверил никто, в том числе и крестная детей, которая поделилась, что на самом деле ее кума ― честная женщина, хорошая хозяйка, верная жена. А все обвинения — клевета.

Все точки над «і» расставил тест ДНК. Ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатом генетического анализа. Вероятность того, что Анатолий является отцом Нади и Толи, — 99,9%. После услышанного ни бабушка, ни Надины дяди не извинились. Поэтому семья девочки вынуждена просто выехать из села, чтобы спастись от постоянных оскорблений и безосновательных обвинений.

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