«Таємниці ДНК»-2 випуск 11: невгамовна бабуся та довгоочікуваний генетичний тест

Нова історія проєкту «Таємниці ДНК»-2 ― про змучену образами і звинуваченнями 15-річну дівчину. Рідна бабуся не визнає її ріднею, адже вважає, що Надійка і її брат Толя нагуляні. Зі сльозами на очах дівчинка терпить сором перед друзями і селом, адже родичка обзивається на них привселюдно. Сама бабуся на 100% упевнена, що її невістка Світлана зраджувала чоловікові. Тож аби вгамувати і бабусю, і все село, Надія приїхала до студії проєкту «Таємниці ДНК». Більше — в матеріалі.

У студії ток-шоу «Таємниці ДНК» Надія розповіла, що бабуся має загалом 12 онуків. Усіх любить і про кожного піклується. А от до неї і Толі ставиться геть інакше.

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Колись бабуся налаштовувала й сина проти його дружини. Та згодом Анатолій зрозумів, що це наклеп. У студії батьки Надії пояснили, що не можуть захистити доньку, адже бабуся досить агресивна і береться за важкі й гострі предмети одразу, як вони переступають поріг хати.

Та з’ясувалися нові причини, чому в родині ніхто не вірить у чесність Світлани. Віктор і Сергій — брати Анатолія — приїхали до студії. Вони розповіли, мовляв Світлана робила часто аборти, мала багато чоловіків і тікала з дому. Ба більше, знайшли родину, на кого схожі Надія і Толя.

Нарешті й сама бабуся приїхала до студії. Вона розповіла, що Світлана приворожила чоловіка. Ба більше, були випадки, що вона ловила на гарячому невістку, коли та вступала в інтим з іншим.

У це не повірив ніхто, зокрема й хрещена дітей, яка поділилася, що насправді її кума ― чесна жінка, гарна господиня, вірна дружина. А всі звинувачення — наклеп.

Усі крапки над «і» розставив тест ДНК. Ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт із результатом генетичного аналізу. Вірогідність того, що Анатолій є батьком Наді і Толі, — 99,9%. Після почутого ані бабуся, ані дядьки Наді вибачення не попросили. Тож родина дівчинки вимушена просто виїхати з села, аби врятуватися від постійних образ і безпідставних звинувачень.

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