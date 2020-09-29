Федір і Ольга прожили разом 23 роки. Мають чудових дітей, побудували гарний дім і виростили розкішний сад. Аби прогодувати родину, Федір багато часу перебував на заробітках. Та одного дня, як грім серед ясного неба, дізнався, що кохана зраджує його. Виникло логічне запитання, чиїх дітей виховує Федір? Усі крапки над «і» розставив результат генетичного аналізу наприкінці 10 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2. Більше — в матеріалі.

Федір приїхав до студії, де розповів, що Ольга категорично відмовлялась виходити за нього заміж, аргументуючи це соціальними виплатами для матері-одиначки. Проте Федір наполягав на повноцінній сім’ї. Стараючись для родини на заробітках, чоловік надсилав усі гроші додому. Проте одного дня Федір дізнався, що в Ольги є інший чоловік. Про це почали говорити сусіди й родичі. До того ж діти взагалі мають інше по батькові.

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У студію завітав В’ячеслав ― чоловік, до якого нібито пішла Ольга. Він зізнався, що знайомі вони не так давно. Інтимних стосунків у них не було, а час проводять разом лише за чашкою кави.

Федір поділився ще однією підозрою. Ольга працювала в обмінному пункті з чоловіком на ім’я Григорій. Вони часто проводили час разом. Тож і з ним вона могла зраджувати. Мати Григорія приїхала до студії, аби спростувати всі наклепи. Мовляв, її син ніяких стосунків з Ольгою не мав. А про Олю може сказати лише позитивні речі. Вона гарна мати, господиня і вірна дружина.

Ольга розповіла свою правду. Всіх дітей вона записала на Василя, тому що раніше Федора звали саме так. Ба більше, у чоловіка є ще діти в Молдові від іншої жінки. Вони народилися у той час, коли Оля була вагітною. Спільне життя було жахливим, чоловік бив її, погрожував на ґрунті ревнощів. Як доказ жінка принесла заяви, з якими зверталася в поліцію через побиття співмешканцем. Наразі триває слідство.

Наприкінці випуску ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт з результатами тесту ДНК. З’ясувалося, що вірогідність рідства Федора (Василя) і Ольжиних дітей становить 99,9%.

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