«Таємниці ДНК»-2 випуск 9: що показав тест на батьківство

Вони зустрічалися всього місяць, після чого Валерія повідомила, що вагітна. Проте Ярослав навідріз відмовляється визнавати дитину, адже, на його переконання, він не може мати дітей. 19-річна мати приїхала до студії проєкту «Таємниці ДНК», щоб повернути собі чесне ім’я та припинити чутки про нагуляну дитину. Більше дізнайтеся в матеріалі про 9 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2.

Лера розповіла, що вони з Ярославом познайомилися і почали зустрічатися, коли їй було 17 років. Проте ані побачень, ані романтичних учинків не було. Через тиждень вони вступили у статевий контакт, хоча дівчина зізнається, що їй близькість була неприємна.

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Причиною цих стосунків було повне непорозуміння з матір’ю, зґвалтування і конфлікти з вітчимом. Тож Валерія просто шукала надійне плече, яке підтримуватиме її. Проте з вибором Ярослава вона таки поспішила. Через місяць пара розійшлася. Підставою стали ревнощі, адже у дівчини багато друзів чоловічої статі, які не жаліли компліментів для неї. Одразу після розриву стосунків Валерія зрозуміла, що вагітна.

До студії приїхала мама Ярослава. Жінка розповіла, що бачила маленького Артема, проте жодних спільних рис зі своїм сином не помітила. А у військкоматі Ярославу взагалі сказали, що він не може мати дітей. Ба більше, селом ходили чутки, що в Лери були паралельно стосунки з іншим чоловіком.

Друзі Ярослава — Андрій та Ельвіра — стверджують, що їхній товариш ніколи не покинув би своєї дитини. А селом ширяться розмови, що у Валерії жили інші чоловіки по кілька місяців. Ба більше, напередодні вона їздила на заробітки до Херсона, де винаймала кімнату у хлопця, до якого часто ревнував Ярослав. Проте сам орендодавець заперечує будь-які стосунки з Лерою.

Наприкінці випуску ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт із результатами тесту ДНК. Вірогідність того, що Артем є сином Ярослава, — 99,9%. Тож дівчина довела свою правоту і тим самим припина всі чутки. Бабуся Світлана пообіцяла підтримувати зв’язок і дбати про онука.

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