«Таємниці ДНК»-2 выпуск 9: что показал тест на отцовство

Они встречались всего месяц, после чего Валерия сообщила, что беременна. Однако Ярослав наотрез отказывается признавать ребенка, ведь, по его убеждению, он не может иметь детей. 19-летняя мать приехала в студию проекта «Таємниці ДНК», чтобы вернуть себе честное имя и прекратить слухи о нагулянном ребенке. Больше узнайте в материале о 9 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2.

Лера рассказала, что они с Ярославом познакомились и начали встречаться, когда ей было 17 лет. Однако ни свиданий, ни романтических поступков не было. Через неделю двое вступили в половой контакт, хотя девушка признается, что ей близость была неприятна.

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Причиной таких отношений являются полное отсутствие взаимопонимания с матерью, изнасилование и конфликты с отчимом. Поэтому Валерия просто искала надежное плечо, которое будет поддерживать ее. Однако с выбором Ярослава она таки поспешила. Спустя месяц пара разошлась из-за ревности. Ведь у девушки много друзей мужского пола, которые не жалели комплиментов для нее. Сразу после разрыва отношений Валерия поняла, что беременна.

В студию приехала мама Ярослава. Женщина рассказала, что видела маленького Артема, однако никаких общих черт со своим сыном не заметила. А в военкомате Ярославу вообще сказали, что он не может иметь детей. Более того, по селу ходили слухи, что у Леры были параллельно отношения с другим мужчиной.

Друзья Ярослава — Андрей и Эльвира — утверждают, что их товарищ никогда не бросил бы своего ребенка. А по селу ходят разговоры, мол у Валерии жили другие мужчины по несколько месяцев. Более того, накануне она ездила на заработки в Херсон, где снимала комнату у парня, к которому часто ревновал Ярослав. Однако сам арендодатель отрицает любые отношения с Лерой.

В конце выпуска ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатами теста ДНК. Вероятность того, что Артем является сыном Ярослава, — 99,9%. Девушка доказала свою правоту и тем самым прекратила все слухи. Бабушка Светлана пообещала поддерживать связь и заботиться о внуке.

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