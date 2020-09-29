Федор и Ольга прожили вместе 23 года. Имеют замечательных детей, построили красивый дом и вырастили роскошный сад. Чтобы прокормить семью, Федор много времени находился на заработках. Но однажды, как гром среди ясного неба, узнал, что его любимая изменяет. Возник логичный вопрос, чьих детей воспитывает Федор? Все точки над «і» расставил результат генетического анализа в конце 10 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-2. Больше — в материале.

Федор приехал в студию, где рассказал, что Ольга категорически отказывалась выходить за него замуж, аргументируя это социальными выплатами для матери-одиночки. Однако Федор настаивал на полноценной семье. Стараясь на заработках, мужчина высылал все деньги домой. Но однажды Федор узнал, что у Ольги есть другой мужчина. Об этом начали говорить соседи и родственники. К тому же дети Ольги вообще имеют другое отчество.

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В студию приехал Вячеслав ― мужчина, к которому якобы ушла Ольга. Он признался, что знакомы они не так давно. Интимных отношений у них не было, а время проводят вместе исключительно за чашкой кофе.

Федор поделился еще одним подозрением. Ольга работала в обменном пункте с мужчиной по имени Григорий. Они часто проводили время вместе. Поэтому и с ним она могла изменять. Мать Григория приехала в студию, чтобы опровергнуть всю клевету. Мол ее сын никаких отношений с Ольгой не имел. А про Олю может сказать только положительные вещи. Она хорошая мать, хозяйка и верная жена.

Ольга рассказала свою правду. Всех детей она записала на Василия, потому что раньше Федора звали именно так. Более того, у мужчины есть еще дети в Молдове от другой женщины. Они родились в то время, когда Оля была беременной. Совместная жизнь была ужасной, муж бил ее, угрожал на почве ревности. В качестве доказательств женщина принесла заявления, с которыми обращалась в полицию из-за избиения сожителем. Ведется следствие.

В конце выпуска ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатами теста ДНК. Выяснилось, что вероятность родства Федора (Василия) и детей Ольги составляет 99,9%.

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