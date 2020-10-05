Нова історія вирішиться в 11 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 за допомогою генетичного тесту. Ведуча Тетяна Висоцька та експерти спробують допомогти героїні довести правду. У свої 15 років Надія мріє стати шеф-кухарем і, як мама, працювати у відомому ресторані. Але найбільше дівчина хоче зупинити терор з боку власної бабусі, яка довгі роки псує життя всієї сім’ї. Надя розповідає, що у бабусі п’ятеро дітей і 12 онуків. До всіх вона ставиться добре, але тільки її і старшого брата Анатолія не визнає…

З дитинства Надя відчуває сором і образу. Все тому, що бабуся з іншими родичами впевнені — Надя і її брат їм не кровні, бо невістка Світлана зраджувала чоловікові! Крім того, за їхніми словами, неподалік живуть діти, як дві краплі води схожі на Надю і її брата. Родичі не вірять у такі збіги і припускають, що це діти коханців Світлани. Правду зможе відкрити лише тест ДНК!

Які ще подробиці розкриються в студії проєкту?

Що спонукало свекруху засумніватися в невістці та її чесності?

І головне, що покаже тест ДНК?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 випуск 10: Зраджений молдаванин чи патологічний ревнивець?

Не пропустіть уже завтра, 6 жовтня, 11 випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2 о 19:00!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК в 11 випуску 2 сезону? 06 жовтня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 11 випуск 2 сезону. Чим здивує 11 випуск Таємниці ДНК від 06.10.2020 - дивіться в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ