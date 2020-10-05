Новая история разрешится в 11 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 с помощью генетического теста. Ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты попытаются помочь героине доказать правду. В свои 15 лет Надежда мечтает стать шеф-поваром и, как мама, работать в известном ресторане. Но больше всего девушка хочет остановить террор со стороны собственной бабушки, которая долгие годы портит жизнь всей семье. Надя рассказывает, что у бабушки пятеро детей и 12 внуков. Ко всем она относится хорошо, но только ее и старшего брата Анатолия не признает…

С детства Надя ощущает стыд и обиду. Все потому, что бабушка с другими родственниками уверены – Надя и ее брат им не кровные, так как невестка Светлана изменяла мужу! Кроме того, по их словам, неподалёку живут дети, как две капли воды похожие на Надю и ее брата. Родственники не верят в такие совпадения и предполагают, что это дети любовников Светланы. Правду сможет открыть лишь тест ДНК!

Какие еще подробности раскроются в студии проекта?

Что сподвигло свекровь усомниться в невестке и ее честности?

И главное, что покажет тест ДНК?

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Не пропустите уже завтра, 6 октября, 11 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2 в 19:00!

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 11 выпуске 2 сезона? 6 октября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 11 выпуск 2 сезона. Чем удивит 11 выпуск Таємниці ДНК от 06.10.2020 - смотрите в анонсе

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