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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 10 випуску 2 сезону?

28.09.2020

У новому випуску ток-шоу «Таємниці ДНК»-2 знову всі крапки над «і» розставить результат генетичного тесту. Ще нещодавно в стосунках Федора з Молдови та Ольги з України панували кохання, щастя і гармонія. За 23 роки спільного життя пара створила велику сім’ю і придбала затишний будинок в Україні. Федір часто вирушав на заробітки, щоб прогодувати дружину, доньку і двох синів. Що стане головною темою 10 випуску від 29.09.2020 — читайте в анонсі.

Нещодавно Федір з Молдови дізнався, що його кохана дружина вже 15 років у стосунках з іншим. Ця новина стала для чоловіка громом серед ясного неба. Тому він звернувся по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК», щоб дізнатися:

  • Хто насправді батько його дітей?
  • Чи може бути таке, що багато років він виховував чужих нащадків?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 випуск 9: що показав тест на батьківство

Більше дізнайтеся завтра, 29 вересня, в 10 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2. Не пропустіть, вмикайте телеканал СТБ о 19:00!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 10 випуску 2 сезону?

29 вересня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 10 випуск 2 сезону. Чим здивує 10 випуск Таємниці ДНК від 29.09.2020 - дивіться в анонсі

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