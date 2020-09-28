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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 10 выпуске 2 сезона?

28.09.2020

В новом выпуске ток-шоу «Таємниці ДНК»-2 вновь все точки над «і» расставит результат генетического теста. Совсем недавно в отношениях Федора из Молдовы и Ольги из Украины царили любовь, счастье и гармония. За 23 года совместной жизни пара создала большую семью и приобрела уютный дом в Украине. Федор часто отправлялся на заработки, чтобы прокормить супругу, дочь и двоих сыновей. Что станет главной темой 10 выпуска от 29.09.2020 — читайте в анонсе. 

Недавно Федор из Молдовы узнал, что его возлюбленная супруга уже 15 лет в отношениях с другим. Эта новость стала для мужчины громом среди ясного неба. Поэтому он обратился за помощью на проект «Таємниці ДНК», чтобы узнать:

  • Кто на самом деле отец его детей?
  • Может ли быть такое, что много лет он воспитывал чужих наследников?

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-2 выпуск 9: что показал тест на отцовство

Больше узнайте завтра, 29 сентября, в 10 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2. Не пропустите, включайте телеканал СТБ в 19:00!

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 10 выпуске 2 сезона?

29 сентября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 10 выпуск 2 сезона. Чем удивит 10 выпуск Таємниці ДНК от 29.09.2020 - смотрите в анонсе

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