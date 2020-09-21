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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 9 випуску 2 сезону?

21.09.2020

У 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 в студію приїде 19-річна Валерія — молода мама. Півтора року вона виховує маленького Артема зовсім сама, адже її колишній хлопець, Ярослав, навідріз відмовляється визнавати сина! Рідні чоловіка підтримують його рішення і запевняють, що це не його дитина. Але чому? Щоб повернути собі чесне ім’я, а Артемчику — батька, дівчина просить зробити тест ДНК.

У 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся:

  • Що стало причиною недовіри Ярослава до Валерії?
  • Невже хлопець справді не може мати дітей?
  • Які факти стануть відомі в студії?
  • І головне, що покаже тест ДНК? Чиєю виявиться дитина?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 випуск 8: зустріч рідних брата і сестри через чверть століття пошуків

Не пропустіть новий випуск «Таємниці ДНК»-2 на телеканалі СТБ уже завтра о 19:00!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 9 випуску 2 сезону?

22 вересня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 9 випуск 2 сезону. Чим здивує 9 випуск Таємниці ДНК від 22.09.2020 - дивіться в анонсі

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