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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 9 выпуске 2 сезона?

21.09.2020

В 9 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 в студию приедет 19-летняя Валерия – молодая мама. Полтора года она воспитывает маленького Артема совсем одна, ведь ее бывший парень, Ярослав, наотрез отказывается признавать сына! Родные мужчины поддерживают его решение и уверяют, что ребенок не от него. Но почему? Чтобы вернуть себе честное имя, а Артему – отца, девушка просит провести тест ДНК.

В 9 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете:

  • Что стало причиной недоверия Ярослава к Валерии?
  • Неужели парень действительно не может иметь детей?
  • Какие факты станут известны в студии?
  • И главное, что покажет тест ДНК? Чьим окажется ребенок?

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-2 выпуск 8: встреча родных брата и сестры спустя четверть века поисков

Не пропустите новый выпуск «Таємниці ДНК»-2 на телеканале СТБ уже завтра в 19:00!

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 9 выпуске 2 сезона?

22 сентября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 9 выпуск 2 сезона. Чем удивит 9 выпуск Таємниці ДНК от 22.09.2020 - смотрите в анонсе

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